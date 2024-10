Parma Charpentier | Buona gara ho lavorato molto per il primo gol

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Abbiamo fatto unapartita, contro un Empoli che difendebene. Peccato perché abbiamo provato a vincerla ma senza riuscirci. Sono contento per il gol, hoper questoin Serie A, spero ne arrivino di più“. Queste le parole ai microfoni di DAZN di Gabriel, attaccante dele autore del gol del pareggio nell’1-1 contro l’Empoli. Insieme a lui presente anche Emanuele Valeri: “Abbiamo parlato spesso dei tanti gol subiti, nelle ultime gare abbiamo dimostrato grande applicazione dietro. Un buon punto per come si era messa la partita, peccato per il rigore ma va bene lo stesso, può capitare. Neltempo l’Empoli è partito meglio, noi siamo stati timidi e il gol loro è arrivato anche per la sfortuna dell’autorete. Nel secondo tempo siamo rientrati col piglio giusto, pareggiando una partita che vale oro“.