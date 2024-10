Mosca, 'Georgia? Sciocco credere che l'Ue dia un futuro europeo' (Di domenica 27 ottobre 2024) "È Sciocco credere che l'Unione europea possa dare a qualcuno un futuro europeo". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando in un lungo post su X le parole della presidente Georgiana Salome Zurabishvili che, dopo avere visionato i risultati preliminari delle elezioni parlamentari nel suo Paese, aveva affermato di non riconoscere le elezioni e che il risultato del voto equivaleva alla "subordinazione della Georgia alla Russia". La presidente Georgiana aveva infine affermato che "nessuno potrà togliere il futuro europeo alla Georgia". Quotidiano.net - Mosca, 'Georgia? Sciocco credere che l'Ue dia un futuro europeo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) "Èche l'Unione europea possa dare a qualcuno un". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando in un lungo post su X le parole della presidentena Salome Zurabishvili che, dopo avere visionato i risultati preliminari delle elezioni parlamentari nel suo Paese, aveva affermato di non riconoscere le elezioni e che il risultato del voto equivaleva alla "subordinazione dellaalla Russia". La presidentena aveva infine affermato che "nessuno potrà togliere ilalla".

Mosca, 'Georgia? Sciocco credere che l'Ue dia un futuro europeo'

