Molti clienti in ospedale per aver mangiato pizza, locale Usa si scusa: "Condita con cannabis per errore"

Per giorni un ristorante ha servito pizza Condita con olio alla cannabis per errore. Numerosi clienti sono finiti in ospedale in Wisconsin e il dipartimento di sanità pubblica locale ha emesso un avviso di allerta alimentare. L'olio accidentalmente utilizzato nel prodotto proveniva da una zona di stoccaggio condivisa con altri locali.

