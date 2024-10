Quotidiano.net - Mito Renault 5 . Urban, grintosa e affascinante

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Francesco Forni Fa girare la testa, effetto ormai sconosciuto sulle strade.5 elettrica celebra un grande ritorno e si presenta come auto elettrica con la vocazione giusta in questa era di transizione.a, frizzante e, con una autonomia di circa 400 chilometri che la rende adatta anche per dei ’fuori porta’. La R5 E-Tech Electric rilancia lo stile e le proporzioni della sua antenata, soprattutto della Supercinque, serie amatissima del 1984 opera del compianto Marcello Gandini, magica matita di capolavori come Lancia Stratos, Lamborghini, Miura e Alfa Romeo Montreal. E soprattutto5 elettrica in 3,92 metri di lunghezza rende sua tecnologia alla portata di molti. Invitante, grazie al piglio su strada e al design, che la distinguono e la rendono desiderabile, qualità rara per molte auto contemporanee.