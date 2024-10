Lanazione.it - Il volto del Nannetti indiziato del delitto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Indagini ed approfondimenti sono in pieno svolgimento. L’inchiesta per omicidio volontario ed occultamento di cadavere è a carico di Kristian Emanuele, 34 anni, meccanico con un lavoro saltuario che è qui sopra ritratto nella foto e si trova in custodia cautelare in carcere al Don Bosco di Pisa. La persona, invece, ritratta nelle foto uscite sull’edizione di ieri del nostro giornale, non è il soggetto accusato di aver ucciso Flavia Mello Agonigi: è semplicemente un suo omonimo che vive in altro paese della nostra zona – segnatamente a Fauglia – e che nulla ha a che fare con questa storia di cronaca nera. E di questo la redazione de La Nazione Pisa-Pontedera si scusa prima di tutto con il diretto interessato e con i suoi familiari, e poi anche con amici e conoscenti che hanno trovato ildell’uomo accostato ai servizi giornalistici sull’omicidio di Sant’Ermo.