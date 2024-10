Gianni Morandi e il video per gli angeli del fango in val di Zena | In località Farneto vicino casa mia ci si rimbocca le maniche – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Oggi almia». Cosìpubblica sui suoi canali social unin cui tante persone sono intente a spalare ilin val di, una delle zone più colpite dalle piogge della settimana scorsa in provincia di Bologna. «Inci sile», spiega il cantante. Come riporta Il Resto del Carlino, tra i commenti c’è anche quello di Andrea Farinelli, il fratello di Simone, ventenne che ha perso la vita proprio a causa dell’alluvione, una settimana fa. «Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno, ma facciamo in modo di riprenderci tutto». L'articoloe ilper glidelin val di: «Inmia, ci sile» – Ilproviene da Open.