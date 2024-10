Biccy.it - Gaga, come sta andando il nuovo singolo Disease nelle classifiche

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildi Ladyha soddisfatto le aspettative dei fan, doveva essere un pezzo pop cupo alla Born This Way e così è stato (anche se meno immediato e potente dei singoli di quell’album).ha messo d’accordo critica e fan, mastain classifica? Il brano al momento ha raggiunto la numero uno in venti paesi su iTunes e in quattro su Apple Music. Il debutto su Spotify è stato buono,infatti si è piazzata alla 12 della Global Spotify con 4.452.000 ascolti, facendo meglio di Stupid Love (4.239.000), ma peggio di Die With a Smile (4.585.607) e Rain On Me (6.742.704). Appare chiaro che il buon debutto (il doppio di Woman’s World di Katy Perry) è dovuto alla solida fanbase chesi è costruita nel tempo, adesso è da vedere se il pubblico amerà il pezzo cosìha fatto con quel gioiello che è Die With A Smile, che continua.