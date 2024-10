Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: pm, profitto illecito di oltre 3 mln euro da vendita dossier

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (Adnkronos) -tre milioni e cento mila. E' questa la somma illecita che, secondo la procura di Milano, è riconducibile alle attività illeciti diaggio di cui sono accusati gli indagati nell'inchiesta sulla presunta associazione a delinquere specializzata neldisegreti e sensibili per realizzare spionaggi industriali o commissionati per particolari interessi. L'indagine vede al centro la srl Equalize, con sede a pochi passi dal Duomo, e altre società 'satellite'. Per la sola Equelize di via Pattari "iltotale, nei tre anni considerati, è pari a 2.332.074" si legge in una recente integrazione, di fine settembre, alla corposa indagine del pm Francesco De Tommasi, mentre le cifre sono inferiori per le altre quattro srl che portano il totale a3,1 milioni di