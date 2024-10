Equitazione: Matteo Orlandi è il nuovo campione italiano di Completo (Di domenica 27 ottobre 2024) Una cavalcata, è proprio il caso di dirlo, durata dal primo all’ultimo giorno. Matteo Orlandi, in sella al suo RLE Limbo Kaiser, si è preso il titolo italiano di Completo per il 2024. Il rappresentante dell’Esercito, al Centro Equestre Federale ‘Ranieri di Campello’ sito all’interno dell’Impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (Roma), ha concluso la sua prova – dopo i round di dressage, cross country e salto ostacoli – con lo score di 38.80 battendo nettamente la concorrenza. Al secondo e al terzo posto infatti sono arrivati Alessio Proia (Gatto Salta d’O) e Mattia Luciani (Leopold K), con il punteggio di 47.40 e 48.50, mentre Federico Riso (Diabella 10) si è sistemato in quarta posizione a 83.80. La stagione del Completo va così in archivio. Oasport.it - Equitazione: Matteo Orlandi è il nuovo campione italiano di Completo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una cavalcata, è proprio il caso di dirlo, durata dal primo all’ultimo giorno., in sella al suo RLE Limbo Kaiser, si è preso il titolodiper il 2024. Il rappresentante dell’Esercito, al Centro Equestre Federale ‘Ranieri di Campello’ sito all’interno dell’Impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (Roma), ha concluso la sua prova – dopo i round di dressage, cross country e salto ostacoli – con lo score di 38.80 battendo nettamente la concorrenza. Al secondo e al terzo posto infatti sono arrivati Alessio Proia (Gatto Salta d’O) e Mattia Luciani (Leopold K), con il punteggio di 47.40 e 48.50, mentre Federico Riso (Diabella 10) si è sistemato in quarta posizione a 83.80. La stagione delva così in archivio.

