Elezioni in Georgia, dati ufficiali: ha vinto il partito filorusso. La presidente: “Furto, è guerra ibrida di Mosca” (Di domenica 27 ottobre 2024) La commissione elettorale di Tbilisi ha proclamato la vittoria del partito filorusso di governo, Sogno Georgiano, che ha conquistato il 55% dei voti alle Elezioni parlamentari in Georgia di sabato 26 ottobre, considerate decisive per le prospettive di adesione del Paese caucasico all’Unione europea. Un risultato che per la presidente Salome Zurabishvili rende gli elettori “testimoni e vittime di un’operazione speciale russa, una forma moderna di guerra ibrida contro il popolo Georgiano”, ha detto. Un voto che è stato una “falsificazione totale, un Furto totale dei vostri voti”, ha spiegato, motivo per cui ha indetto per domani 28 ottobre alle 19 una manifestazione “pacifica” nella capitale. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Georgia, dati ufficiali: ha vinto il partito filorusso. La presidente: “Furto, è guerra ibrida di Mosca” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La commissione elettorale di Tbilisi ha proclamato la vittoria deldi governo, Sognono, che ha conquistato il 55% dei voti alleparlamentari indi sabato 26 ottobre, considerate decisive per le prospettive di adesione del Paese caucasico all’Unione europea. Un risultato che per laSalome Zurabishvili rende gli elettori “testimoni e vittime di un’operazione speciale russa, una forma moderna dicontro il popolono”, ha detto. Un voto che è stato una “falsificazione totale, untotale dei vostri voti”, ha spiegato, motivo per cui ha indetto per domani 28 ottobre alle 19 una manifestazione “pacifica” nella capitale.

