Bibbiano San Polo-Castellana sfida per la vetta

(Di domenica 27 ottobre 2024) Numerosi cambi di campo per scongiurare l’incognita del maltempo. In Eccellenza punta alla quarta vittoria di fila la Vianese (12), quinta della classe, che riceve alle 14,30 in casa il Borgo San Donnino (17); si gioca alle 18 a Fiorano, invece, il match dell’Arcetana (6) del bomber Dante Messori (foto), che prova ad uscire dalla zona playout contro il Salsomaggiore (15). Si gioca alle 14,30, ma al campo "B" del "Ballotta", il match tra Fidentina (9) e Sporting Scandiano (4). Il Brescello Piccardo (10) è di scena sul campo dell’Agazzanese (13). In Promozione nel girone A la capolistaSan(16), in campo al "Bedogni" nellaal vertice con laFontana (16); alle 14,30, ma a Langhirano, Carignano (9) e Bagnolese (6), mentre alla stessa ora il Masone (9) riceve il Luzzara (7).