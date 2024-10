Serie C 2024/25, il Vicenza travolge l’Atalanta U23: finisce 3-0 (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Vicenza travolge 3-0 l’Atalanta U23 nell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025 e si porta a -2 dalla capolista Padova, che domani sfiderà l’Albinoleffe. Il risultato si sblocca all’11’: sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra, una corta respinta è preda di Talarico che da fuori area calcia di prima intenzione e trova la deviazione decisiva di Navarro: la palla si alza e diventa imparabile per Bertini. Al 25? il Vicenza si divora il raddoppio: Zonta scatta in posizione regolare, ma a tu per tu con Bertini calcia sull’esterno della rete. Nel primo tempo dei padroni di casa c’è spazio anche per un palo colpito da Della Latta al 43?. Nella ripresa è l’Atalanta ad affacciarsi pericolosamente in area avversaria: Ghislandi tenta la conclusione, ma trova la risposta attenta di Confente. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il3-0U23 nell’undicesima giornata del girone A di/2025 e si porta a -2 dalla capolista Padova, che domani sfiderà l’Albinoleffe. Il risultato si sblocca all’11’: sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra, una corta respinta è preda di Talarico che da fuori area calcia di prima intenzione e trova la deviazione decisiva di Navarro: la palla si alza e diventa imparabile per Bertini. Al 25? ilsi divora il raddoppio: Zonta scatta in posizione regolare, ma a tu per tu con Bertini calcia sull’esterno della rete. Nel primo tempo dei padroni di casa c’è spazio anche per un palo colpito da Della Latta al 43?. Nella ripresa èad affacciarsi pericolosamente in area avversaria: Ghislandi tenta la conclusione, ma trova la risposta attenta di Confente.

