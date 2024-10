Personale Ata e punteggio per servizio militare: accolto il ricorso di decine di lavoratori agrigentini (Di sabato 26 ottobre 2024) Importante vittoria per il Personale scolastico a cui non è stato riconosciuto, dal ministero dell’Istruzione e del merito, il corretto punteggio per il servizio militare prestato.Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha infatti accolto il ricorso presentato da alcune decine di Agrigentonotizie.it - Personale Ata e punteggio per servizio militare: accolto il ricorso di decine di lavoratori agrigentini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Importante vittoria per ilscolastico a cui non è stato riconosciuto, dal ministero dell’Istruzione e del merito, il correttoper ilprestato.Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha infattiilpresentato da alcunedi

Personale Ata e punteggio per servizio militare, accolto ricorso di decine di lavoratori agrigentini - Nuovo importante pronunciamento in favore di personale scolastico a cui non è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del merito il corretto punteggio per il servizio militare prestato

