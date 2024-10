Oasport.it - Pattinaggio artistico: Sakamoto senza rivali incanta nello short di Skate Canada, sorpresa Liu

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Come sempre, tutte le strade portano a Kaori. La fuoriclasse giapponese si è imposta con ampissimo margine in occasione delloprogram valido per, secondo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di, mettendo le mani sulla seconda vittoria consecutiva in terra nordamericana, la terza considerando l’oro alla rassegna iridata di Montrèal. La leader incontrastata del movimento femminile – performando sulle note de “Resurrecciòn del Angel/La muerte del Angel” di Gidon Kremer – ha sbaragliato la concorrenza superando in solitaria quota 70 e sfiorando di un nulla la soglia dei 75 punti.; merito di un programma maestoso, inaugurato con un doppio axel-capolavoro e proseguito poi con il triplo lutz e con la combinazione in zona bonus triplo flip/triplo toeloop (sul quarto).