Gaeta.it - Denunciate frodi e peculato: dipendente abusava di risorse aziendali per fini personali

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente caso di appropriazione indebita ha scosso la società pubblica di Trieste, rivelando come unabbia usato per scopi privati i mezzi e le. L’inchiesta condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha portato all’emersione di pratiche illecite che mettono in luce la vulnerabilità di sistemi di controllo interno e l’importanza di una gestione etica e trasparente dellepubbliche. Abuso delleIlin questione ha utilizzato sistematicamente le vetture, i dispositivi di telepass e le carte carburante per scopi. In particolare, si è accertato che il lavoratore prenotava un’auto dell’azienda durante le giornate di ferie estive, approfittando della situazione per svolgere le proprie attività private.