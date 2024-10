Oasport.it - Basket: cinque anticipi in Serie A, solo Milano vince in casa. Tortona e Virtus Bologna gioiscono

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato anomalo inA: sono benglidella quinta giornata che vanno in scena in una sera che di certo si lascia raccontare. E lo fa perché quasi tutte le vittorie arrivano in trasferta, con la solaa riuscire a mantenere inviolato il proprio parquet. VANOLI CREMONA-SEGAFREDO69-74 Per la Vanoli quella di oggi può considerarsi una delle partite senz’altro da tenere incorniciate, anche se alla fine ne esce una sconfitta. Sono quattro le volte in cui, tra primo e secondo quarto, Cremona riesce ad arrivare fino ai sei punti di vantaggio, anche in virtù della buona serata che Taijon Jones e Corey Davis (20 e 15 punti) mettono insieme. La rimonta delle V nere arriva dopo, e nell’ultimo periodo Cordinier, Polonara e Clyburn, ognuno con il proprio mattoncino (chiudono a quota 13, 12 e 10 rispettivamente), riescono a definire la pratica.