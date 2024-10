Ilrestodelcarlino.it - Sotto le Cento torri. Tanto food, ma non solo. Saint Germain festeggia 25 anni di attività

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Negozi di abbigliamento in difficoltà, almeno nel centro storico, e dall’altra parte tanta voglia di aprire ristoranti, pizzerie, chioschi di olive fritte, bar, caffetterie e gelaterie. Il ‘’, in questo momento impazza tra lee tutti stanno lavorandoanche grazie alle agevolazioni che il Comune ha introdotto per l’occupazione del suolo pubblico. In un periodo decisamente complicato per lecommerciali del settore abbigliamento, in particolare nel centro storico, ma non, c’è inchii 25di. Era il 1999 quando Monia Di Pietro aprìDonna, in via del Trivio, 3. Nata e cresciuta tra gli scaffali del negozio di papà Bruno, guru indiscusso dello stile maschile ascolano, e tra le sfilate di moda alle quali non ha mai rinunciato, sin da bambina, Monia si è adoperata nell’allestire, abbinare e creare look.