San Siro | quanto costa parcheggiare vicino allo stadio ora che gli stalli sono presidiati da Atm

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 –accantodi Sanpagando la tariffa comunale (1,20 euro l’ora) sulle strisce blu non è più un sogno. In occasione di Milan-Bruges, martedì, lo hanno constatato gli stessi automobilisti che hanno sostato neglidi alcune aree di piazzale dello Sport, quelle del Comune date in gestione ad Atm. Com’è possibile? Perché non c’è più traccia dei parcheggiatori abusivi che facevano lievitare i prezzi illecitamente: una svolta grazie alla presenza di addetti Atm che gestiscono il flusso delle auto e che di conseguenza evitano la presenza di intrusi, che finora erano sempre rispuntati dopo glintanamenti. Atm in campo Prima si arrivava a sborsare anche 40 euro per i match più importanti – parola dei tifosi che raggiungevano il Meazza in auto – A fare la differenza, quindi, è il controllo di Atm attraverso addetti durante partite.