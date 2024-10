Ragazzino rapinato sul treno da Milano a Domo, sei minorenni denunciati dai carabinieri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rapina aggravata in concorso. É questa l'accusa di cui dovranno rispondere i sei minorenni denunciati dai carabinieri di Stresa per aver aggredito e derubato un coetaneo su un treno della linea Milano-Domodossola.L'episodio risale all'agosto dello scorso anno, quando il gruppo di giovanissimi Novaratoday.it - Ragazzino rapinato sul treno da Milano a Domo, sei minorenni denunciati dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rapina aggravata in concorso. É questa l'accusa di cui dovranno rispondere i seidaidi Stresa per aver aggredito e derubato un coetaneo su undella lineadossola.L'episodio risale all'agosto dello scorso anno, quando il gruppo di giovanissimi

Luca Ziliani - il ragazzino di 16 anni scomparso : "È salito sul treno per Milano" - Sparito nel nulla. Proseguono da giorni le ricerche di Luca Ziliani, il giovane di 16 anni scomparso dalla sua Monticello Brianza, nel Lecchese, lo scorso 10 ottobre. Fino alla mattinata di martedì l'ultimo avvistamento certo era fissato alle 2.37 ... (Milanotoday.it)

Monticello - Luca ha preso il treno per Milano : una nuova pista per il 16enne scomparso - Monticello Brianza (Lecco), 15 ottobre 2024 – Luca ha preso un treno per Milano. Il 16enne di Monticello Brianza che si è allontanato da casa sua a Missaglia, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorso, ha raggiunto a piedi la stazione ... (Ilgiorno.it)

Scomparso Luca Ziliani - ancora nessuna notizia : il 16enne ha preso un treno in direzione Milano - Nelle ultime ore c'è stata una svolta nel caso Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Il ragazzo avrebbe preso all'alba di venerdì 11 ottobre un treno in direzione Milano dalla stazione ferroviaria di Cernusco ... (Fanpage.it)

Milano - 38enne muore travolto da treno a Rescaldina - (Adnkronos) – Un uomo di 38 anni residente a Busto Arsizio è morto stamane intorno alle 6 travolto da un convoglio Trenord, diretto a Malpensa, all'altezza di Rescaldina. Sul posto I vigili del fuoco del vicino distaccamento di Legnano che hanno ... (Webmagazine24.it)