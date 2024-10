Ilgiorno.it - Omicidio Candido Montini, il 17enne confessa delitto e rapina

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Garzeno (Como), 25 ottobre 2024 – Ha ammesso di averto e uccisoil ragazzo di 17 anni accusato dell’accoltellamento mortale del 24 ottobre nella frazione di Catasco di Garzeno, nel Comasco. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida del fermo all'ipm Cesare Beccaria di Milano. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, Irina Alice Grossi, dopo l'interrogatorio di stamani a cui era presente anche la pm Myriam Iacoviello, oltre ai difensori, ha convalidato il fermo dele ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. Il giovane resta al Beccaria di Milano. Finora negli interrogatori davanti alla pm per i minori, sia in quello che ha portato al fermo che in un altro successivo, ilsi era avvalso della facoltà di non rispondere.