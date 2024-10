MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2024: Marc Marquez svetta davanti a Martin. 4° Bagnaia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, i piloti e le squadre hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile. L’obiettivo è stato quello di testare l’assetto in vista della Sprint Race di domani e della gara domenicale, nonché chiaramente per rientrare nella Q2 delle qualifiche. Francesco Bagnaia si è presentato in questo fine-settimana con la voglia di cambiare un po’ la tendenza. In Australia Pecco ha faticato non poco a trovare la quadra, perdendo dei punti nei confronti del leader della classifica iridata, Jorge Martin. Sono 20 le lunghezze che separano il piemontese dall’iberico e in questa tappa il centauro italiano vorrà accorciare le distanze per rilanciare le sue quotazioni. Alla vigilia, sulla carta, Bagnaia si è detto fiducioso. Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2024: Marc Marquez svetta davanti a Martin. 4° Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calato il sipario sulle pre-del GP di, terzultimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Buriram, i piloti e le squadre hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile. L’obiettivo è stato quello di testare l’assetto in vista della Sprint Race di domani e della gara domenicale, nonché chiaramente per rientrare nella Q2 delle. Francescosi è presentato in questo fine-settimana con la voglia di cambiare un po’ la tendenza. In Australia Pecco ha faticato non poco a trovare la quadra, perdendo dei punti nei confronti del leader dellairidata, Jorge. Sono 20 le lunghezze che separano il piemontese dall’iberico e in questa tappa il centauro italiano vorrà accorciare le distanze per rilanciare le sue quotazioni. Alla vigilia, sulla carta,si è detto fiducioso.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Marc Marquez miglior tempo nelle pre-qualifiche davanti a Martin - vicino Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Bastianini che si rilancia nuovamente per fare un altro gran giro. 10.59 Bel tempo per Bastianini che si mette in quarta posizione dietro a Bagnaia a 0?309 da Marquez. 10.58 Marc Marquez si mette ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : cominciano le pre-qualifiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01 Un'ora a disposizione dei piloti con l'obiettivo di centrare la top 10 per partire direttamente dal Q2 domani. 10.00 BANDIERA VERDE! Cominciano le pre-qualifiche a Buriram. 9.56 Tutto pronto per ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : alle 10.00 le pre-qualifiche - Martin e Bagnaia si sfidano ancora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24 A Buriram un'altra tappa fondamentale nella corsa al Mondiale: Jorge Martin arriva in Thailandia con un vantaggio di 20 punti su Bagnaia, ma alla fine mancano ancora tre gare, quindi 37 punti a fine ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi sorprende - Bagnaia tallona Martin. Alle 10.00 le pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 10.00 per le importantissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 6.39 La classifica ...