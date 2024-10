LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il bronzo olimpico ci riprova contro il n.3 del mondo (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione ferma sull’1 pari dopo il duplice 7-5 rifilato dal toscano al numero 3 del mondo nei quarti di finale del torneo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra il britannico Jack Draper ed il ceco Tomas Machac. Musetti, ventiduenne di carrara, si presenta all’appuntamento viennese dopo aver sconfitto all’esordio nel derby Lorenzo Sonego. L’azzurro ha usufruito poi del forfait del veterano francese Gael Monfils, ritiratosi a causa di un problema fisico. Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il bronzo olimpico ci riprova contro il n.3 del mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 ditra Lorenzoed il tedesco Alexander. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione ferma sull’1 pari dopo il duplice 7-5 rifilato dal toscano al numero 3 delnei quarti di finale del torneo dei Giochi Olimpici di Parigi. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra il britannico Jack Draper ed il ceco Tomas Machac., ventiduenne di carrara, si presenta all’appuntamento viennese dopo aver sconfitto all’esordio nel derby Lorenzo Sonego. L’azzurro ha usufruito poi del forfait del veterano francese Gael Monfils, ritiratosi a causa di un problema fisico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : al via le prove libere - Bagnaia lancia la sfida a Martin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.45 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTANO LE PROVE LIBERE DEL GP DI THAILANDIA!! 05.40 Buongiorno e benvenuti a Buriram! Sta per prendere il via il weekend della MotoGP! Programma, orari e tv della giornata – La ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Khachanov - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il ritrovato russo sulla strada della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov. Quarto di finale che, se vinto, aprirebbe scenari molto interessanti per il ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : la Ferrari cerca conferme nelle prove libere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’emozionate weekend statunitense il ... (Oasport.it)

LIVE – F1 - GP Messico 2024 : le prove libere 2 in DIRETTA - La diretta testuale delle prove libere 2 del Gran Premio del Messico. L’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ospita il ventesimo appuntamento del calendario 2024 del mondiale di F1. I tifosi locali sono pronti ad accogliere Sergio ... (Sportface.it)