Lady Gaga pubblica il nuovo singolo Disease

(Di venerdì 25 ottobre 2024)hato il, il primo estratto dal suoalbum in studio, in arrivo a febbraio 2025 L’icona del pop mondiale è tornata:hato il, il primo estratto dal suoalbum in studio, il settimo della sua carriera, in arrivo a febbraio 2025. Ad accompagnare la canzone c’è un lyric video.è scritta daassieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotta dae Andrew Watt. Si tratta di un brano dance dalle sonorità oscure che mescola l’elettronica ad una venatura rock, in cuicanta un amore incondizionato.continua ad essere in testa alle classifiche mondiali con ilDie with a Smile con Bruno Mars, ad oggi ilrimasto più a lungo alla #1 della classifica Spotify a livello globale quest’anno.