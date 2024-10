La vita straordinaria di Ibelin mostra come un avatar e l'empatia possano cambiare la vita nostra e degli altri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo documentario Netflix di Benjamin Ree, La vita straordinaria di Ibelin, che ha già commosso il pubblico del Sundance all'inizio di quest'anno e che conquisterà un pubblico ancora più grande con il suo debutto in streaming. Mats Steen è nato con la distrofia muscolare di Duchenne, una rara malattia genetica che lo ha costretto a stare in casa e a dipendere da cure mediche costanti, prima che purtroppo la malattia se lo portasse a soli 25 anni. Il mese prossimo saranno dieci anni dalla sua morte. I suoi genitori pensavano che la malattia gli avesse rubato la possibilità di condurre una vita normale: scuola, amici, avventure estive, balli di fine anno, partite di football. Gqitalia.it - La vita straordinaria di Ibelin mostra come un avatar e l'empatia possano cambiare la vita nostra e degli altri Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo documentario Netflix di Benjamin Ree, Ladi, che ha già commosso il pubblico del Sundance all'inizio di quest'anno e che conquisterà un pubblico ancora più grande con il suo debutto in streaming. Mats Steen è nato con la distrofia muscolare di Duchenne, una rara malattia genetica che lo ha costretto a stare in casa e a dipendere da cure mediche costanti, prima che purtroppo la malattia se lo portasse a soli 25 anni. Il mese prossimo saranno dieci anni dalla sua morte. I suoi genitori pensavano che la malattia gli avesse rubato la possibilità di condurre unanormale: scuola, amici, avventure estive, balli di fine anno, partite di football.

