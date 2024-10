Il Washington Post non sosterrà né Harris né Trump alle elezioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Washington Post non farà nessun endorsement a queste elezioni presidenziali, anzi, non vuole più farli, visto che storicamente non era una pratica usuale: si torna alle origini, ha scritto l’Editorial Board, sostenendo che non si tratta né di “un tacito sostegno a un candidato” né di “un’abdicazione della responsabilità”: è una questione di indipendenza e di credibilità. L’idealismo della decisione si è scontrato subito con commenti ben poco indulgenti. Lo storico ex direttore dello stesso Washington Post, Marty Baron, ha scritto impietoso su X: “Questa è viltà, e la vittima è la democrazia. Trump prenderà questa decisione come un invito a intimidire ulteriormente il proprietario del giornale Jeff Bezos e altri”. Ilfoglio.it - Il Washington Post non sosterrà né Harris né Trump alle elezioni Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilnon farà nessun endorsement a questepresidenziali, anzi, non vuole più farli, visto che storicamente non era una pratica usuale: si tornaorigini, ha scritto l’Editorial Board, sostenendo che non si tratta né di “un tacito sostegno a un candidato” né di “un’abdicazione della responsabilità”: è una questione di indipendenza e di credibilità. L’idealismo della decisione si è scontrato subito con commenti ben poco indulgenti. Lo storico ex direttore dello stesso, Marty Baron, ha scritto impietoso su X: “Questa è viltà, e la vittima è la democrazia.prenderà questa decisione come un invito a intimidire ulteriormente il proprietario del giornale Jeff Bezos e altri”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La “scelta” del Washington Post : «Non appoggeremo né Harris - né Trump». Giallo sull’editoriale per Kamala mai pubblicato - Caos al Washington Post. Dopo l’annuncio in cui il quotidiano sostiene che non appoggerà Kamala Harris o Donald Trump nelle elezioni americane arrivano ulteriori indiscrezioni. Secondo quanto riporta il New York Times un appoggio del WaPo verso la ... (Open.online)

La “scelta” del Washington Post : «Non appoggeremo né Harris - né Trump». Giallo sull’editoriale per Kamala cancellato - Caos al Washington Post. Dopo l’annuncio in cui il quotidiano sostiene che non appoggerà Kamala Harris o Donald Trump nelle elezioni americane arrivano ulteriori indiscrezioni. Secondo quanto riporta il New York Times un appoggio del WaPo verso la ... (Open.online)

USA - il Washington Post si sfila dalla corsa alla Casa Bianca : «Non appoggeremo nessun candidato - né Harris - né Trump». Come nel 1960 - Il Washington Post annuncia che non sosterrà Kamala Harris o Donald Trump nelle elezioni americane. A riferirlo sul quotidiano statunitense è William Lewis, editore e amministratore delegato. «Non appoggeremo nessun candidato in queste elezioni né ... (Open.online)

Washington Post : «Hamas pianificava un 11 settembre contro Tel Aviv» - Anni prima dell’assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un’ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele, che prevedevano anche l’abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Lo ... (Lettera43.it)