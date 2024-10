Frank parla di nuova sfida tra i legami del Manchester United

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-25 16:59:25 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Brentford Thomasha detto che “le cose cambiano” e ha suggerito che potrebbe “svegliarsi una mattina e pensare di aver bisogno di una” in risposta a ulteriori domande sul suo futuro dopo essere stato collegato a club tra cui il. I rapporti hanno ripetutamente nominatocome uno degli allenatori presi in considerazione dallose i Red Devils continuano a fare risultati inferiori sotto Erik ten Hag, mentre Thomas Tuchel – considerato da molti il ??potenziale sostituto più probabile di Ten Hag – è diventato allenatore dell’Inghilterra all’inizio di questo mese.