Oasport.it - Ciclismo, una nuova avventura per Samuele Battistella: il corridore italiano firma per la EF Education – EasyPost

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unaopportunità per. Iltenta il rilancio dopo le due ultime stagioni complicate. Lasciato il segno nel 2021 con l’affermazione nella Veneto Classic, ilnostrano si pensava potesse salire di colpi tra le fila dell’Astana Qazaqstan, dando seguito alla vittoria del 2019 ad Harrogate nella rassegna iridata U23. L’appuntamento, però, con il successo non si è replicato, pur avendolo accarezzato in diverse circostanze. Di conseguenza, c’era la necessità di cambiare aria e di mettersi in discussione. Per questo,ha trovato l’accordo con la squadra americana EF. “Vedo questa squadra da quando sono diventato professionista e hanno sempre corso nel modo giusto. Attaccano sempre, non si arrendono mai e offrono opportunità a tutti i loro corridori.