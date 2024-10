Puntomagazine.it - Benevento: Bonus luce e gas, c’è l’avviso per la presentazione delle istanze

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sostegno economico alle famiglie di: pubblicato il bando per contributi straordinari per il pagamentoutenze di gas ed energia elettrica, Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Enteper l’erogazione della misura straordinaria di sostegno – una tantum- alle famiglie per il pagamentoutenze di gas ed energia elettrica.è consultabile integralmente al seguente link: https://web.comune..it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=34690.costituisce una forma di sostegno verso le famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità economica o in uno stato di disagio.