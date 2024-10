Anteprima24.it - Avellino Basket, Bortolin: “Arrivare in A2 era il mio obiettivo”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una pausa che ci torna utile per allenarci al meglio per ritrovare in attacco mentre in difesa stiamo facendo bene. Dobbiamo conoscerci tra di noi, io più di altri visto che la squadra è stata rinnovata”. Matiaspivot dell’parla della sua esperienza in Irpinia nel campionato di Serie A2. I biancoverdi non saranno in campo nel weekend dopo il rinvio della gara contro la Fortitudo Bologna. “E’ un torneo molto equilibrato – dice l’argentino – Abbiamo giocato sei partite, tutte con un punteggio basso, il risultato in bilico per entrambe. Il livello è abbastanza alto, anche io mi devo abituare a questo gioco più veloce, si gioca di più arispetto allo scorso. Stiamo facendo un buon lavoro”. “Il mioera giocare in A2 – continua– Quando abbiamo deciso con la mia famiglia di venire in Italia.