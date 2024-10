Sport.quotidiano.net - ’Tempo Zero Experiences’. Sport a misura di bambino

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si prefigge l’obiettivo di stimolare le capacità psicomotorie e cognitive dei bambini attraverso un’offerta diversificata di attività fisiche e didattiche. Un’opportunità unica ed inclusiva, non solo per i praticanti il rugby, ma per tutti coloro che desiderano esplorare, scoprire e crescere insieme, fornendo ai bambini un aiuto per un crescita più sana ed informata, nonché formando i bambini nella consapevolezza e responsabilità. Stiamo parlando di ‘Tempo, l’innovativo progetto dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 i 10 anni, a cura di ‘Lugo Rugby 15’, sodalizio nato una decina di anni fa e presieduto da Barbara Bravi.