Su il sipario su Buy Food vetrina internazionale del gusto made in Tuscany

FIRENZE – Enogastronomia e prodotti tipici al centro di un evento di Camera di Commercio e Regione Toscana. Si è aperta a Firenze la sesta edizione di BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany, che ogni anno attrae buyer e stampa da tutto il mondo. Quest'anno, per la parte BtoB, al Palazzo degli Affari si incontrano 65 produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità, Biologico e con Prodotto di Montagna e PAT – selezionati tramite bando regionale – con 39 compratori provenienti da 19 paesi, per stringere nuovi accordi commerciali o consolidare i rapporti esistenti. Gli incontri BtoB proseguiranno anche domani.

