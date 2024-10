“Sembra l’amore dei film, ma noi non siamo attori in questa realtà”: Maria Esposito, baci e abbracci sui social con il nuovo fidanzato Rocco De Angelis (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Per assurdo, Sembra quell’amore dei film ma noi non siamo attori in questa realtà! Ti amo p’ semp”. È con queste parole che Maria Esposito, meglio conosciuta con il nome di Rosa Ricci, il suo personaggio nella serie tv Mare Fuori, ha rivelato ai suoi follower di essersi fidanzata con il noto barman napoletano Rocco De Angelis (con circa 40mila follower su Instagram). L’attrice, che di recente ha annunciato l’apertura del suo bar Ciak, dove lavora anche De Angelis, ha condiviso una serie di scatti in cui lei e il suo nuovo fidanzato si scambiano baci e abbracci in favore di fotocamera. Per Esposito, quella con De Angelis sarebbe la prima storia d’amore ufficiale dopo la lunga relazione con Antonio Orefice, conosciuto proprio sul set della fortunata serie televisiva prodotta dalla Rai. Ilfattoquotidiano.it - “Sembra l’amore dei film, ma noi non siamo attori in questa realtà”: Maria Esposito, baci e abbracci sui social con il nuovo fidanzato Rocco De Angelis Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Per assurdo,queldeima noi nonin! Ti amo p’ semp”. È con queste parole che, meglio conosciuta con il nome di Rosa Ricci, il suo personaggio nella serie tv Mare Fuori, ha rivelato ai suoi follower di essersi fidanzata con il noto barman napoletanoDe(con circa 40mila follower su Instagram). L’attrice, che di recente ha annunciato l’apertura del suo bar Ciak, dove lavora anche De, ha condiviso una serie di scatti in cui lei e il suosi scambianoin favore di fotocamera. Per, quella con Desarebbe la prima storia d’amore ufficiale dopo la lunga relazione con Antonio Orefice, conosciuto proprio sul set della fortunata serie televisiva prodotta dalla Rai.

