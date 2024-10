Iltempo.it - Ostruzionismo della sinistra per bloccare la riforma sulla separazione delle carriere

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Emendamenti a raffica. È la strategia dei compagni per fermare la. Sono oltre duecentocinquanta. 170 sono soltanto quelli del Partito Democratico, 52 quelli di Alleanza Verdi ee una trentina quelli del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la maggioranza, Fratelli d'Italia e Forza Italia non ne presentano. L'accordo nell'esecutivo, infatti, è non avanzare proposte di modifica al fine di non rallentare l'iter. Soltanto la Lega fa un'eccezione alla regola, concordata con gli alleati. Non si tratta di, riferiscono da via Bellerio, ma piuttosto di un modo per far valere il diritto nazionale su quello continentale. «Gli ultimi avvenimenti – sottolinea il deputato Igor Iezzi – ci fanno capire che l'Italia non può essere un Paese a sovranità ridotta.