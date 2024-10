Ilfattoquotidiano.it - Organizzarono la campagna di razzismo online contro Vinicius Jr: arrestati 4 tifosi dell’Atletico Madrid. Che cosa era successo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Spero che la Spagna possa evolversi e capire quanto sia grave insultare qualcuno per il colore della sua pelle”. L’appello diJr era stato chiaro, ad oggi però la situazione è ancora ben lontana da poter essere considerata risolta. Lasocial #metropolitanoconmascarillas mossail brasiliano e diventata virale prima del derby spagnolo (dello scorso 29 settembre e terminato 1-1 tra le polemiche) per mano di alcunine è una prova. In seguito all’indagine aperta lo scorso primo ottobre, dopo aver ricevuto tre denunce da parte della Lega Calcio Professionistica riguardo all’esistenza di un possibile reato di incitamento all’odio, due settimane più tardi quattro ragazzi (tra i 24 e 26 anni) sono stati. Gli agenti avvertono che potrebbero non essere gli unici arresti di questa operazione.