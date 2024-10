Nightmare, cala il sipario. Premi per Gaudio e Burani (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è chiusa sabato, con l’assegnazione dei Premi delle varie sezioni, la XXII edizione del ’Ravenna Nightmare Film Fest’, svoltasi al Teatro Rasi. Tra i momenti da ricordare, la consegna della Medaglia al Valore a Federico Zampaglione, che ha tenuto anche un concerto ‘unplugged’ voce e chitarra, e il buffet curato da Nicolò Califano, il giovane ravennate finalista alla XIII edizione di Masterchef. E, poi, il successo degli eventi organizzati dai partner storici del Nightmare, come ’Ottobre Giapponese’, che ha Premiato il regista Hara Kazuo, e ’GialloLuna NeroNotte’, che al ridotto del Rasi ha portato due incontri con gli autori. Ilrestodelcarlino.it - Nightmare, cala il sipario. Premi per Gaudio e Burani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è chiusa sabato, con l’assegnazione deidelle varie sezioni, la XXII edizione del ’RavennaFilm Fest’, svoltasi al Teatro Rasi. Tra i momenti da ricordare, la consegna della Medaglia al Valore a Federico Zampaglione, che ha tenuto anche un concerto ‘unplugged’ voce e chitarra, e il buffet curato da Nicolò Califano, il giovane ravennate finalista alla XIII edizione di Masterchef. E, poi, il successo degli eventi organizzati dai partner storici del, come ’Ottobre Giapponese’, che haato il regista Hara Kazuo, e ’GialloLuna NeroNotte’, che al ridotto del Rasi ha portato due incontri con gli autori.

