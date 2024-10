Manovra, FdI: dopo decenni diamo respiro al ceto medio. L’Ugl: ossigeno per il mercato del lavoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Taglio del cuneo fiscale, finanziamenti alla sanità, sacrifici alle grandi aziende. I numeri smentiscono la narrazione delle opposizioni che ben prima di conoscere la legge di Bilancio (il testo è arrivato ieri alle Camere) sono partite all’attacco. Anche i sindacati non militanti (che invece scenderanno in piazza) apprezzano la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente con l’ampliamento della platea fino a 40 mila euro. “L’Ugl – si legge in una nota del segretario nazionale Paolo Capone – guarda con particolare favore all’aumento della base delle detrazioni sul lavoro da 1.880 a 1.955 euro. Un passo significativo verso un sistema fiscale più equo e favorevole a chi lavora. Questa misura non solo allevia il carico fiscale, ma rafforza sensibilmente il potere d’acquisto delle retribuzioni”. Secoloditalia.it - Manovra, FdI: dopo decenni diamo respiro al ceto medio. L’Ugl: ossigeno per il mercato del lavoro Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Taglio del cuneo fiscale, finanziamenti alla sanità, sacrifici alle grandi aziende. I numeri smentiscono la narrazione delle opposizioni che ben prima di conoscere la legge di Bilancio (il testo è arrivato ieri alle Camere) sono partite all’attacco. Anche i sindacati non militanti (che invece scenderanno in piazza) apprezzano la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi dadipendente con l’ampliamento della platea fino a 40 mila euro. “– si legge in una nota del segretario nazionale Paolo Capone – guarda con particolare favore all’aumento della base delle detrazioni sulda 1.880 a 1.955 euro. Un passo significativo verso un sistema fiscale più equo e favorevole a chi lavora. Questa misura non solo allevia il carico fiscale, ma rafforza sensibilmente il potere d’acquisto delle retribuzioni”.

