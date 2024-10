L’albero: recensione del film di Sara Petraglia #RoFF19 (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’albero: recensione del film di Sara Petraglia #RoFF19 Il primo film di Sara Petraglia, L’albero, in concorso alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Progressive Cinema, è un viaggio di formazione assieme duro e poetico, tragico e leggero, un coming of age romano, che prende corpo nelle strade del Pigneto. La regista e sceneggiatrice, figlia di uno dei più noti sceneggiatori italiani, Sandro Petraglia, sceglie una storia di amicizia, amore e dipendenza per il suo esordio sul grande schermo. La trama de L’albero Bianca, Tecla Insolia, è una ventenne che si trasferisce a Roma per frequentare l’università. Trova un appartamento al Pigneto assieme alla sua amica Angelica, Carlotta Gamba. Dalla finestra di casa si vede un maestoso albero al di là della ferrovia. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)deldiIl primodi, in concorso alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Progressive Cinema, è un viaggio di formazione assieme duro e poetico, tragico e leggero, un coming of age romano, che prende corpo nelle strade del Pigneto. La regista e sceneggiatrice, figlia di uno dei più noti sceneggiatori italiani, Sandro, sceglie una storia di amicizia, amore e dipendenza per il suo esordio sul grande schermo. La trama deBianca, Tecla Insolia, è una ventenne che si trasferisce a Roma per frequentare l’università. Trova un appartamento al Pigneto assieme alla sua amica Angelica, Carlotta Gamba. Dalla finestra di casa si vede un maestoso albero al di là della ferrovia.

