La nuova edilizia tra sostenibilità e tecnologia

ROMA (ITALPRESS) – Un'occasione di confronto tra esperti, istituzioni e imprese sui temi principali che stanno rivoluzionando il settore delle costruzioni. Tutto questo è "Costruire il Futuro: sostenibilità, Finanza verde e AI al servizio dell'edilizia", convegno che si è svolto a Roma. L'evento ha visto anche la firma di un memorandum d'intesa tra Green Building Council Italia e RICS Italia, per rendere più trasparente e sostenibile il mercato immobiliare. col/sat/gsl/gtr

