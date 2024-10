Incendio a bordo del traghetto Gnv: passeggeri bloccati nel porto di Genova, un’odissea senza ripartenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un principio d’Incendio verificatosi a bordo di un traghetto della Grandi Navi Veloci ha causato l’impossibilità di partenza della nave dal porto di Genova, creando un disagio significativo per i passeggeri. L’incidente, avvenuto la sera scorsa poco prima della partenza programmata per Palermo, ha attirato l’attenzione delle autorità portuali e dei passeggeri, stanchi di attendere informazioni chiare riguardo alla situazione. L’Incendio: dinamiche e tempestiva risposta Secondo le informazioni fornite dalla Capitaneria di porto, l’Incendio è iniziato poco prima delle 23.00, sfruttando dei fumi di scarico. Gli addetti a bordo della nave, prontamente allertati dalla situazione di emergenza, sono stati in grado di contenere le fiamme. Questo intervento tempestivo ha evitato che l’Incendio si propagasse ulteriormente all’interno della nave. Gaeta.it - Incendio a bordo del traghetto Gnv: passeggeri bloccati nel porto di Genova, un’odissea senza ripartenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un principio d’verificatosi adi undella Grandi Navi Veloci ha causato l’impossibilità di partenza della nave daldi, creando un disagio significativo per i. L’incidente, avvenuto la sera scorsa poco prima della partenza programmata per Palermo, ha attirato l’attenzione delle autorità portuali e dei, stanchi di attendere informazioni chiare riguardo alla situazione. L’: dinamiche e tempestiva risposta Secondo le informazioni fornite dalla Capitaneria di, l’è iniziato poco prima delle 23.00, sfruttando dei fumi di scarico. Gli addetti adella nave, prontamente allertati dalla situazione di emergenza, sono stati in grado di contenere le fiamme. Questo intervento tempestivo ha evitato che l’si propagasse ulteriormente all’interno della nave.

