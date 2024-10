Il giorno prima del delitto "contatto non gradito tra Candido Montini e il ragazzo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Tra Candido Montini e il ragazzo fermato per il suo omicidio "c'era stato un contatto non gradito il giorno prima dell'omicidio". Lo scrive la pm dei Minori nel decreto di fermo letto dall'AGI. La mattina del 24 settembre scorso, alle sette, il gestore della storica bottega di Garzeno telefonò a una compaesana per avvertire che il ragazzino, poi fermato dai carabinieri, era passato da lui la sera precedente per chiedergli di cambiare dei soldi, 300 euro con banconote da 50, che "magari erano false". La donna che ricevette la chiamata, sentita dagli inquirenti, spiega che "il signor Candido mi avvisava di dire a mio marito di riferire allo zio che, se arrivava qualcuno, e fece il nome solo del ragazzino, a cambiare dei soldi, di non farlo perchè magari erano soldi falsi, una cosa così". Agi.it - Il giorno prima del delitto "contatto non gradito tra Candido Montini e il ragazzo" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Trae ilfermato per il suo omicidio "c'era stato unnonildell'omicidio". Lo scrive la pm dei Minori nel decreto di fermo letto dall'AGI. La mattina del 24 settembre scorso, alle sette, il gestore della storica bottega di Garzeno telefonò a una compaesana per avvertire che il ragazzino, poi fermato dai carabinieri, era passato da lui la sera precedente per chiedergli di cambiare dei soldi, 300 euro con banconote da 50, che "magari erano false". La donna che ricevette la chiamata, sentita dagli inquirenti, spiega che "il signormi avvisava di dire a mio marito di riferire allo zio che, se arrivava qualcuno, e fece il nome solo del ragazzino, a cambiare dei soldi, di non farlo perchè magari erano soldi falsi, una cosa così".

