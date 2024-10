Giuglianese arrestato per rapina da 90mila euro, scarcerato dal Riesame: per lui solo divieto di dimora (Di giovedì 24 ottobre 2024) rapina in banca da 90 mila euro, scarcerato Nicola Ciccarelli, alias Nicola o’puffo. Il 38enne Giuglianese era stato arrestato e condotto nel carcere di Catanzaro per aver commesso una rapina da 90mila euro in provincia di Napoli. Giuglianese arrestato per rapina da 90mila euro, scarcerato dal Riesame: per lui solo divieto di dimora Il giudice L'articolo Giuglianese arrestato per rapina da 90mila euro, scarcerato dal Riesame: per lui solo divieto di dimora Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giuglianese arrestato per rapina da 90mila euro, scarcerato dal Riesame: per lui solo divieto di dimora Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in banca da 90 milaNicola Ciccarelli, alias Nicola o’puffo. Il 38enneera statoe condotto nel carcere di Catanzaro per aver commesso unadain provincia di Napoli.perdadal: per luidiIl giudice L'articoloperdadal: per luidiTeleclubitalia.

