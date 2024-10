Iltempo.it - Faida M5s, il sospetto di Casaleggio su Conte: "Parole strane...", cosa non torna

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ultima mossa della guerra tra Giuseppee Beppe Grillo per il futuro del Movimento 5 stelle è quella del capo politico, pronto a non rinnovare il contratto da 300mila euro a favore del co-fondatore per l'attività di comunicazione. A dirlo lo stesso ex premier nel nuovo libro di Bruno Vespa dal momento che "Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Poco dopo la gelida conferma da fonti verificate del M5s: il contratto del comico genovese "è ancora in vigore e andrà alla sua naturale scadenza nei prossimi mesi" ma per"non è più possibile rinnovarlo in queste condizioni". Insomma,colpisce nel portafoglio e di fatto "Licenzia" Grillo. A commentare le ultime vicende pentastellate è Davide, figlio dell'altro cofondatore Gian Roberto e uscito da tempo dal Movimento.