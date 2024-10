"Creiamo un futuro di uguaglianza". Al via la terza edizione di Oxfam festival (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà una serata di solidarietà, arte e musica. Un’occasione per riflettere sul disastro umanitario in corso a Gaza - dove Oxfam opera dalle prime ore della crisi in aiuto della popolazione - attraverso voci e storie di coraggio e resilienza della popolazione civile colpita dal conflitto. È Il Fuori festival (a ingresso libero con iscrizione) Note e parole per Gaza, in programma giovedì 24 ottobre, dalle ore 19,00, al Cinema La Compagnia (in via Cavour 50/r) a Firenze, che anticiperà la 3a edizione dell’Oxfam festival, Creiamo un futuro di uguaglianza. Lanazione.it - "Creiamo un futuro di uguaglianza". Al via la terza edizione di Oxfam festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà una serata di solidarietà, arte e musica. Un’occasione per riflettere sul disastro umanitario in corso a Gaza - doveopera dalle prime ore della crisi in aiuto della popolazione - attraverso voci e storie di coraggio e resilienza della popolazione civile colpita dal conflitto. È Il Fuori(a ingresso libero con iscrizione) Note e parole per Gaza, in programma giovedì 24 ottobre, dalle ore 19,00, al Cinema La Compagnia (in via Cavour 50/r) a Firenze, che anticiperà la 3adell’undi

