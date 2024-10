Metropolitanmagazine.it - Asia Argento e il nuovo fidanzato escono allo scoperto sul red carpet del Rome Film Fest

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue nella capitale l’edizione numero diciannove del, rassegna cinematografica che si svolge a inizio autunno da quasi vent’anni, coinvolgendo l’intera città e ospitando le anteprime mondiali di diversid’autore e campioni d’incassi al botteghino. Ieri sera è stata la volta di Longlegs, ilhorror di Oz Perkins; tra le star presenti alla première, naturalmente, non poteva mancare, figlia del Maestro del Brivido Dario. L’attrice e showgirl si è distinta sul tappeto rosso delival per il look anticonvenzionale e fedele al suo stile personale. Coerente con se stessa nello scegliere ancora una volta il total black, ma con un tocco di nude, non ha rinunciato alla comodità, sfoggiando una maxi borsa, ben lontana dalle clutch e dalle pochette gioiello alle quali siamo abituati in queste occasioni.