Aperta un’inchiesta sull’esplosione alla Toyota Cosa sappiamo delle cause Diretta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ottobre 2024 – E’ il giorno della rabbia e del dolore oggi a Bologna, dove ieri alle 17,20 una violenta esplosione ha sconvolto lo stabilimento dellaa Borgo Panigale, causando due morti e 11 feriti. Già aperto un fascicolo d’inchiesta. E’ in corso un sopralluogo anche questa mattina nello stabilimento. Gli accertamenti coordinati dprocura, con la pm Mariangela Farneti, sono tesi a chiarire ledell’esplosione: in particolare da dove si sia sviluppata. In un primo momento, infatti, si è parlato dell’esplosione di un compressore malfunzionante. L'impatto dell'esplosione è stato talmente forte da far tremare le pareti dello stabilimento e mandare in frantumi numerosi vetri, i sopravvissuti hanno detto di aver pensato ad un terremoto. Le vittime sono Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, di 37 e 34 anni, entrambi di Bologna.