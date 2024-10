Anteprima24.it - Anticipo per il C.N.Posillipo che affronterà sabato ale 19:30 la Pallanuoto Trieste

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiper il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A1, la. La partita si disputerà alla Scandone con inizio fissato alle ore 19,30. Dopo l’importante vittoria di Catania, la squadra rossoverde affronta una delle squadre che guidano la classifica. La formazione giuliana, infatti, è a punteggio pieno, con 2 vittorie su 2 partite disputate.ha infatti superato Catania nella prima giornata mentre ha vinto di misura con l’Olympic Roma nel secondo turno. Per ildunque una prova importante contro una delle grandi del Campionato. Dirigeranno l’incontro Riccardo D’Antoni ed Arnaldo Petronilli, Delegato FIN Maurizio De Chiara. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla Pagina Facebook del Circolo Nautico