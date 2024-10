Tra mandala tibetani e corone borboniche: proseguono i laboratori educativi alla Reggia di Caserta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) proseguono alla Reggia di Caserta, anche nell’ultimo fine settimana di ottobre, i laboratori per bambini organizzati da Opera laboratori. Sabato 26 ottobre, alle ore 11, si legge in una nota,”i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di una vera e propria opera di land art attraverso la creazione di figure mandaliche utilizzando materiali naturali (bastoncini, rametti, fiori, sassi, pigne). Ispirandosi agli antichi mandala dei monaci tibetani, legati alla simbologia cosmica, le famiglie coinvolte realizzeranno, all’ombra della Castelluccia, un mandala, sintesi perfetta dell’autunno”. L’appuntamento ha per titolo, appunto, “Un mandala per autunno”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)di, anche nell’ultimo fine settimana di ottobre, iper bambini organizzati da Opera. Sabato 26 ottobre, alle ore 11, si legge in una nota,”i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di una vera e propria opera di land art attraverso la creazione di figure mandaliche utilizzando materiali naturali (bastoncini, rametti, fiori, sassi, pigne). Ispirandosi agli antichidei monaci, legatisimbologia cosmica, le famiglie coinvolte realizzeranno, all’ombra della Castelluccia, un, sintesi perfetta dell’autunno”. L’appuntamento ha per titolo, appunto, “Unper autunno”.

