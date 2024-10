Serie D, Livorno-Aquila Montevarchi in diretta. LIVE (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Neanche il tempo di godersi la vittoria di Siena, che per il Livorno è già tempo di tornare in campo. Gli amaranto, che grazie al successo con i bianconeri si sono portati al comando solitario della classifica, sono infatti attesi dalla sfida dell'Armando Picchi contro l'Aquila Montevarchi Livornotoday.it - Serie D, Livorno-Aquila Montevarchi in diretta. LIVE Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Neanche il tempo di godersi la vittoria di Siena, che per ilè già tempo di tornare in campo. Gli amaranto, che grazie al successo con i bianconeri si sono portati al comando solitario della classifica, sono infatti attesi dalla sfida dell'Armando Picchi contro l'

Previsioni meteo - torna il maltempo in provincia di Livorno : martedì 22 ottobre allerta gialla per rischio idrogeologico - Torna il maltempo nei comuni della provincia di Livorno, già duramente colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi, e con esso anche una nuova allerta meteo per rischio frane e allagamenti. La sala operativa della protezione civile regionale, ... (Livornotoday.it)

Maltempo in provincia di Livorno - danni alle aziende agricole. Cna : "Servono interventi di prevenzione - non di somma urgenza" - Pronta a sostenere le imprese artigianali, mettendo gratuitamente a disposizione delle aziende gli uffici per aiutare a presentare le pratiche quando usciranno i bandi di sostegno alle vittime dei violenti nubifragi che nei giorni scorsi hanno ... (Livornotoday.it)

Maltempo in provincia di Livorno - prolungata l'allerta meteo gialla per rischio idraulico : le previsioni - Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata anche nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, da precipitazioni generalmente di debole intensità, più insistenti sull'alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione ... (Livornotoday.it)