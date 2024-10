Oasport.it - Sci alpino, cosa aspettarsi da Lara Colturi? Il sogno del primo podio in quello che può essere l’inverno della maturazione

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 15 novembrecompirà 18 anni. Siamo dunque prossimi alla cosiddetta maggiore età per uno dei più grandi talenti nati in Italia all’inizio del XXI secolo.possiamo aspettarci dalla piemontese nella stagione 2024-25, ormai alle porte? Inutile nascondere come vi sia grande curiosità attorno alla precoce teenager, soprattutto dopo quanto accaduto nel recente passato. Non va dimenticato come il 2023-24 sia stato un inverno complesso per la giovanissima figlia d’arte. È stata a tutti gli effetti un’annata di recupero dopo il serio infortunio patito il 7 febbraio 2023, giorno in cui si è lesionata il legamento crociato anteriore. Una battuta d’arresto comune per chi pratica sci, ma in grado di condizionare in negativo qualsiasi carriera. Fortunatamente,ha potuto effettuare il percorso di recupero sfruttando la freschezza fisica dell’adolescenza.