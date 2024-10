‘Saranno Campioni’: Giuseppe Disabato, il volto nuovo per dare continuità alla miniera della marcia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Italia ha sempre conquistato strepitosi risultati nella marcia in campo internazionale e la scuola del tacco e punta è sempre rigogliosa alle nostre latitudini, come testimoniano le medaglie d’oro firmate da Antonella Palmisano e Massimo Stano nella 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli squilli dei loro predecessori. I due formidabili pugliesi hanno avuto una battuta d’arresto ai Giochi di Parigi 2024, ma hanno ancora molto da dire sul panorama mondiale (soltanto lo scorso anno la fuoriclasse di Mottola si metteva al collo il bronzo iridato e a inizio estate si laureava Campionessa d’Europa). La bella tradizione del Bel Paese va però costantemente alimentata ed è per questo motivo che si guarda al futuro. Giuseppe Disabato è indubbiamente uno dei nomi più interessanti, come testimonia il suo palmares a livello giovanile: argento sui 10. Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Giuseppe Disabato, il volto nuovo per dare continuità alla miniera della marcia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Italia ha sempre conquistato strepitosi risultati nellain campo internazionale e la scuola del tacco e punta è sempre rigogliosa alle nostre latitudini, come testimoniano le medaglie d’oro firmate da Antonella Palmisano e Massimo Stano nella 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli squilli dei loro predecessori. I due formidabili pugliesi hanno avuto una battuta d’arresto ai Giochi di Parigi 2024, ma hanno ancora molto da dire sul panorama mondiale (soltanto lo scorso anno la fuoriclasse di Mottola si metteva al collo il bronzo iridato e a inizio estate si laureava Campionessa d’Europa). La bella tradizione del Bel Paese va però costantemente alimentata ed è per questo motivo che si guarda al futuro.è indubbiamente uno dei nomi più interessanti, come testimonia il suo palmares a livello giovanile: argento sui 10.

